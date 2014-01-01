نجمة أفلام “هاري بوتر” إيما واتسون تعلن تأييدها للحقوق الفلسطينية

واشنطن /سما/

انضمت بطلة سلسلة أفلام “هاري بوتر” إيما واتسون إلى قائمة المشاهير المؤيدين للشعب الفلسطيني، بعدما نشرت منشورات على صفحتها في “انستغرام”، أحدها يحمل عبارة “التضامن هو فعل”.

واقتبست واتسون كلمات للباحثة البريطانية الأسترالية سارة أحمد أن “التضامن لا يفترض أن كفاحنا هو نفس النضالات، أو أن ألمنا هو نفس الألم، أو أن أملنا هو نفس المستقبل. التضامن ينطوي على الالتزام والعمل وكذلك الاعتراف بأنه حتى لو لم نفعل ذلك لدينا نفس المشاعر، أو نفس الحياة، أو نفس الأجساد، فنحن نعيش على أرض مشتركة”.

وتلقى منشور واتسون نحو 600 ألف إعجاب، و40 ألف تعليق خلال ساعات من نشره.

وتركز واتسون على القضايا الخيرية، بعدما عينت سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة في تموز/يوليو 2014.