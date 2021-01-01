  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسرى حماس يعلنون التوصل لاتفاق مع الاحتلال لإنهاء حالة التوتر داخل السجون

الإثنين 03 يناير 2022 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى حماس يعلنون التوصل لاتفاق مع الاحتلال لإنهاء حالة التوتر داخل السجون



رام الله / سما /

 أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن التوصل لاتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، لإنهاء حالة التوتر.

وأوضحت الهيئة القيادية العليا في بيان مقتضب نشره مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس، أن الأوضاع ستعود إلى ما كانت عليه قبل ما أطلق عليها عملية “الثأر للحرائر”، مشيرةً إلى أن الاتفاق سينهي حالة التوتر التي استمرت 17 يومًا.

وتعرضن الأسيرات في سجون الاحتلال لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة في الأيام الأخيرة، حيث تم الاعتداء عليهن بالضرب والتنكيل من قبل السجانين.

وبعد تلك الأحداث شهدت السجون حالة من الغليان دفعت الأسير يوسف المبحوح لطعن سجان إسرائيلي وأصابه بجروح في سجن نفحة على إثر ذلك.

#اسرى حماس #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 ؟

غزة: تنويه مهم لمستفيدي المنحة القطرية ضمن كشوفات لم الشمل

وفد فلسطيني رفيع إلى سوريا للقاء الأسد

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى تشيلسي

صحيفة عبرية: وفود مصرية تزور غزة وإسرائيل للدفع نحو الهدنة.. وهذا ما أبلغته الأخيرة للقاهرة

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل يسجل انخفاضًا جديدًا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

اجتماع قيادي بين حماس والجهاد: التصعيد سيكون سيد الموقف إذا تعرض الأسير أبو هواش للموت

الجهاد الاسلامي : استشهاد أبو هواش يُؤسس لمعركة سيف القدس 2

20220103053537

الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل حدث أمني على حدود غزة

الرئيس

الرئيس: مقبلون على مرحلة جديدة.. والمجلس المركزي سيتخذ قرارات حاسمة وضرورية

غانتس

غانتس ردا على منتقديه: سأستمر في لقاء أبو مازن.. ويكشف عن أسباب اللقاء

الاتصالات الفلسطينية