أسرى حماس يعلنون التوصل لاتفاق مع الاحتلال لإنهاء حالة التوتر داخل السجون

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن التوصل لاتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، لإنهاء حالة التوتر.

وأوضحت الهيئة القيادية العليا في بيان مقتضب نشره مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس، أن الأوضاع ستعود إلى ما كانت عليه قبل ما أطلق عليها عملية “الثأر للحرائر”، مشيرةً إلى أن الاتفاق سينهي حالة التوتر التي استمرت 17 يومًا.

وتعرضن الأسيرات في سجون الاحتلال لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة في الأيام الأخيرة، حيث تم الاعتداء عليهن بالضرب والتنكيل من قبل السجانين.

وبعد تلك الأحداث شهدت السجون حالة من الغليان دفعت الأسير يوسف المبحوح لطعن سجان إسرائيلي وأصابه بجروح في سجن نفحة على إثر ذلك.