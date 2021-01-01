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الاحتلال يعتدي على المتضامنين مع الأسير أبو هواش داخل مستشفى “أساف هروفيه”

الإثنين 03 يناير 2022 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتدي على المتضامنين مع الأسير أبو هواش داخل مستشفى “أساف هروفيه”



رام الله / سما /

 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على المتضامنين مع الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، في مستشفى “أساف هروفيه” حيث يقبع.

وأدان نادي الأسير الاعتداء على المتضامنين، متسائلا: إن كان هذا سلوك قوات الاحتلال داخل مستشفى بحق متضامنين مدنيين بهذه الهمجية، فماذا يمكن أن يكون مصير الأسير أبو هواش؟ وأضاف إن “هذا الاعتداء مؤشر يضع أمامنا مخاطر مضاعفة على حياة الأسير أبو هواش ومصيره، في الوقت الذي يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة بعد مرور 140 يومًا على إضرابه”.

وأكّد نادي الأسير أن هذه الاحتمالية تتضاعف مع مرور مزيد من الوقت على إضرابه دون الاستجابة لمطلبه، محذرا من محاولة الاستفراد به، في الوقت الذي يمر إضرابه بفترة حاسمة وخطيرة.

#قوات الاحتلال #الاعتداءات الاسرائيلية #الاسير هشام ابو هواش

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