رئيس بلدية الخليل يؤكد على اهمية تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي لتطوير المدينة

الخليل / سما /

اكد رئيس مجلس بلدية الخليل تيسير ابو اسنينة على اهمية تعزيز التعاون والتكامل والتناغم في العمل والاداء مع المجتمع المحلي ومؤسسات الخليل لتطوير المدينة من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية والعمل على إنهاء بعض الظواهر السلبية وتسهيل الحياة للمواطنين القاطنين في قلب ووسط ومحيط المدينة وداخل حدود البلدية في جميع الاحياء .

وشرح رئيس البلدي القائد تيسير ابو اسنينة انجازات البلدية خلال السنوات الماضية خلال لقاءه مع امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي ومسؤول العلاقات العامة والمؤسسات والناطق الاعلامي لمجلس عائلة ابو اسنينة ونائب رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات القائد الفتحاوي عيسى ابو ميالة ورئيس جمعية عصير العنب ومركز وطن للاعلام الصحفي نايف الهشلمون .

وحضر جانب من اللقاء عضوي المجلس البلدي كمال الزير الحسيني وابو شادي ابو اسنينة .

وناقش رئيس البلدية مع الشيوخي وابو ميالة والهشلمون سبل وبرامج عمل تظافر الجهود وتعزيز التعاون من اجل النهوض باحتياجات المواطنين وتسهيل حياتهم في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني المرابط .

واشاد الشيوخي وابو ميالة والهشلمون بإنجازات البلدية وبالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي لخدمة المواطنين من خلال تسهيل اجراء كافة المعاملات التي يحتاجها المواطنين باسرع وقت ولعمل المجلس البلدي الدؤوب للتسهيل على المواطنين والتخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم .

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التعاون والتكامل بما يحقق الصالح العام وتعزيز صمود المواطنين وتطوير المدينة وانهاء بعض المظاهر السلبية .