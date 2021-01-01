  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موقع: واشنطن تحاول تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وإندونيسيا

الإثنين 03 يناير 2022 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع: واشنطن تحاول تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وإندونيسيا



القدس المحتلة / سما /

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن واشنطن تحاول التقريب بين مواقف ووجهات النظر بين إسرائيل وإندونيسيا، وأن هناك محادثات بين الجانبين وراء الكواليس، وفقًا لموقع "إسرائيل 24".
 
وأضاف المسؤول، أن هناك محادثات مع دول إسلامية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، على سبيل المثال جزيرة القمر وجزيرة المالديف، وعلى المدى الطويل الكويت وقطر.
 
وتعتبر إندونيسيا الدولة الأكبر من ناحية عدد المسلمين، وسبق أن تمت الإشارة إليها كدولة محتمل انضمامها الى اتفاقيات التطبيع التي تشمل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.
 
يذكر أيضًا أن إسرائيل لا تقيم حتى الساعة، علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا.
 
وفي كانون الأول/ ديسمبر، أثار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قضية تطبيع العلاقات بين البلدين خلال زيارة لإندونيسيا، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر التقى دبلوماسي إسرائيلي بوزير الدفاع الإندونيسي في البحرين.

#الخارجية الاسرائيلية #اسرائيل #اندونيسيا #التطبيع مع اسرائيل #الولايات المتحدة #انتوني بلينكن

الأكثر قراءة اليوم

كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 ؟

غزة: تنويه مهم لمستفيدي المنحة القطرية ضمن كشوفات لم الشمل

وفد فلسطيني رفيع إلى سوريا للقاء الأسد

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى تشيلسي

صحيفة عبرية: وفود مصرية تزور غزة وإسرائيل للدفع نحو الهدنة.. وهذا ما أبلغته الأخيرة للقاهرة

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل يسجل انخفاضًا جديدًا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

اجتماع قيادي بين حماس والجهاد: التصعيد سيكون سيد الموقف إذا تعرض الأسير أبو هواش للموت

الجهاد الاسلامي : استشهاد أبو هواش يُؤسس لمعركة سيف القدس 2

20220103053537

الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل حدث أمني على حدود غزة

الرئيس

الرئيس: مقبلون على مرحلة جديدة.. والمجلس المركزي سيتخذ قرارات حاسمة وضرورية

غانتس

غانتس ردا على منتقديه: سأستمر في لقاء أبو مازن.. ويكشف عن أسباب اللقاء

الاتصالات الفلسطينية