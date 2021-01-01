موقع: واشنطن تحاول تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وإندونيسيا

القدس المحتلة / سما /

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن واشنطن تحاول التقريب بين مواقف ووجهات النظر بين إسرائيل وإندونيسيا، وأن هناك محادثات بين الجانبين وراء الكواليس، وفقًا لموقع "إسرائيل 24".



وأضاف المسؤول، أن هناك محادثات مع دول إسلامية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، على سبيل المثال جزيرة القمر وجزيرة المالديف، وعلى المدى الطويل الكويت وقطر.



وتعتبر إندونيسيا الدولة الأكبر من ناحية عدد المسلمين، وسبق أن تمت الإشارة إليها كدولة محتمل انضمامها الى اتفاقيات التطبيع التي تشمل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.



يذكر أيضًا أن إسرائيل لا تقيم حتى الساعة، علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا.



وفي كانون الأول/ ديسمبر، أثار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قضية تطبيع العلاقات بين البلدين خلال زيارة لإندونيسيا، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر التقى دبلوماسي إسرائيلي بوزير الدفاع الإندونيسي في البحرين.