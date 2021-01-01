  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يهنئ فلسطين بتحقيق برونزية غرب آسيا للشاطئية ويقدم مكافأة مالية

الإثنين 03 يناير 2022 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهنئ فلسطين بتحقيق برونزية غرب آسيا للشاطئية ويقدم مكافأة مالية



غزة / سما /

هنأ الأستاذ عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، منتخب فلسطين لكرة الطائرة الشاطئية بفوزهم ببرونزية بطولة غرب آسيا 2022 عقب تغلبهم على المنتخب السوري، ويقدم مكافآة مالية بقيمة 5.000 دولار.

وأكد هنية، أن القيادة الفلسطينية حرصت على تقديم الدعم والتهاني للأبطال، وفي مقدمتهم الدكتور اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، واللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية ونائبه د. أسعد المجدلاوي، والعديد من الكوادر الرياضية العربية على رأسهم الشيخ علي بن غانم رئيس اتحاد غرب اسيا.

وأشاد هنية، بما قدمه اللاعبان إبراهيم قصيعة وعبد الله العرقان من أداء فني وبدني رائع في هذه البطولة، حيث نال إشادة مسئولي البطولة والمتابعين من كافة الجنسيات العربية والآسيوية، مضيفاً أن برونزية غرب آسيا إنجازاً كبيراً، لأنه يعد الأول من نوعه في تاريخ كرة الطائرة الفلسطينية.

الجدير ذكره، أن المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة حقق الفوز على العراق والأردن، وخسر أمام المنتخب القطري، وانتصر على المنتخب السوري بنتيجة (2-0) في مباراة المركز الثالث وسط حضور جماهيري بالأعلام الفلسطينية.

#عبدالسلام هنية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة

الأكثر قراءة اليوم

كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 ؟

غزة: تنويه مهم لمستفيدي المنحة القطرية ضمن كشوفات لم الشمل

وفد فلسطيني رفيع إلى سوريا للقاء الأسد

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى تشيلسي

صحيفة عبرية: وفود مصرية تزور غزة وإسرائيل للدفع نحو الهدنة.. وهذا ما أبلغته الأخيرة للقاهرة

يديعوت: الهدوء مع غزة آخذ بالذوبان ..حماس غير راضية والتوتر يتعاظم

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي : استشهاد أبو هواش يُؤسس لمعركة سيف القدس 2

20220103053537

الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل حدث أمني على حدود غزة

الرئيس

الرئيس: مقبلون على مرحلة جديدة.. والمجلس المركزي سيتخذ قرارات حاسمة وضرورية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و295 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

غانتس

غانتس ردا على منتقديه: سأستمر في لقاء أبو مازن.. ويكشف عن أسباب اللقاء

الاتصالات الفلسطينية