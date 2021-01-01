هنية يهنئ فلسطين بتحقيق برونزية غرب آسيا للشاطئية ويقدم مكافأة مالية

غزة / سما /

هنأ الأستاذ عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، منتخب فلسطين لكرة الطائرة الشاطئية بفوزهم ببرونزية بطولة غرب آسيا 2022 عقب تغلبهم على المنتخب السوري، ويقدم مكافآة مالية بقيمة 5.000 دولار.

وأكد هنية، أن القيادة الفلسطينية حرصت على تقديم الدعم والتهاني للأبطال، وفي مقدمتهم الدكتور اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، واللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية ونائبه د. أسعد المجدلاوي، والعديد من الكوادر الرياضية العربية على رأسهم الشيخ علي بن غانم رئيس اتحاد غرب اسيا.

وأشاد هنية، بما قدمه اللاعبان إبراهيم قصيعة وعبد الله العرقان من أداء فني وبدني رائع في هذه البطولة، حيث نال إشادة مسئولي البطولة والمتابعين من كافة الجنسيات العربية والآسيوية، مضيفاً أن برونزية غرب آسيا إنجازاً كبيراً، لأنه يعد الأول من نوعه في تاريخ كرة الطائرة الفلسطينية.

الجدير ذكره، أن المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة حقق الفوز على العراق والأردن، وخسر أمام المنتخب القطري، وانتصر على المنتخب السوري بنتيجة (2-0) في مباراة المركز الثالث وسط حضور جماهيري بالأعلام الفلسطينية.