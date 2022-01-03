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الجهاد الاسلامي : استشهاد أبو هواش يُؤسس لمعركة سيف القدس 2

الإثنين 03 يناير 2022 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : استشهاد أبو هواش يُؤسس لمعركة سيف القدس 2



اكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د.جميل عليان، اليوم الاثنين 3/1/2022، أن استشهاد الأسير المضرب عن الطعام لليوم الأربعين بعد المئة سيؤسس لمعركة جديدة مع الاحتلال على نمط معركة "سيف القدس" .

وقال عليان في تصريحات اعلامية أن ملف الأسير هشام أبو هواش نقطة فارقة سواء في حال انتصاره وتحرره من السجون، أو في حال استشهاده."

وأضاف:" في حال خرج الأسير أبو هواش فهو يحقق انتصاراً يؤسس لمرحلة جديدة، أما في حال استشهد فإنه يُؤسس لمعركة سيف القدس ".

وأكد عليان، أن الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي أمام اختبار حقيقي، لإنقاذ حياة الأسير أبو هواش، الذي يمضي في إضرابه عن الطعام.

ووصف عليان إضراب أبو هواش بغير مسبوق حيث أنه يضرب لليوم الـ140 على التوالي إضراباً تاماً وكاملاً بدون مدعمات أو انعاش للجسد.

يذكر أن الأسير هشام أبو هواش، دخل في وضع صحي خطير، يهدد بفقدان حياته، وفقدان أعضاءه من جسده لوظائفها، واشتباه في إصابته بتسمم في الدم وتلف في الكلى.

ويواصل الأسير هشام إضرابه المفتوح عن الطعام، هو الاطول في التاريخ استكمالاً لسلسلة إضرابات خاضها أسرى ومحررون فلسطينيون، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

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