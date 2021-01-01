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"العمل" تدعو المستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية استلام مستحقاتهم

الإثنين 03 يناير 2022 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل" تدعو المستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية استلام مستحقاتهم



رام الله / سما /

طالبت وزارة العمل الفلسطينية، الإثنين، المستفيدين من الدفعة الرابعة من مشروع الحماية الاجتماعية، التوجه إلى البنك المعتمد لاستلام مستحقاتهم.

وقال الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي، إنه يتوجب على المستفيدين من الدفعة الرابعة والبالغ عددهم 11269 شخصا، والذين تلقوا رسائل بحصولهم على قيمة المنحة البالغة 700 شيكل، التوجه فورا إلى بنك القدس في المحافظات الشمالية والجنوبية لاستلام مستحقاتهم في فترة لا تتجاوز أسبوعين والإ فإنهم سيفقدون أحقيتهم في المنحة.

وأوضح مهداوي، أن الدفعة الرابعة تشمل المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة، إضافة إلى متضرري جائحة كورونا، وكذلك تم تخصيص جزء من هذه الدفعة لمساعدة الأسر التي ترأسها نساء متضررات من الجائحة.

يذكر أن مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ الذي يدعمه البنك الدولي ينفذ من قبل وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الدفعات الأربع الماضية حوالي 55 ألف أسرة، من أصل 65 ألف أسرة يستهدفها المشروع.

#وزارة العمل #مشروع الحماية الاجتماعية

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