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الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و295 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الإثنين 03 يناير 2022 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و295 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 24، الخليل 43، رام الله والبيرة 61، ضواحي القدس 5، طوباس 5، نابلس 27، جنين 13، طولكرم 8، سلفيت 2، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 97".
 
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 24، الخليل 11، رام الله والبيرة 60، ضواحي القدس 6، طوباس 7، نابلس 22، جنين 7، طولكرم 2، سلفيت 8، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 97".

وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة، حالة في جنين، حالة في سلفيت، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

#وزارة الصحة #اصابات كورونا #فيروس كورونا #متحور أوميكرون #المحافظات الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية

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