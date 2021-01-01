لجنة الطوارئ الوطنية تبحث آخر مستجدات الوضع الوبائي لإنفلونزا الطيور

رام الله / سما /

بحثت لجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار انفلونزا الطيور، آخر مستجدات الوضع الوبائي، بعد تسجيل إصابات بهذه الإنفلونزا داخل مزارع للدواجن في اسرائيل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، في رام الله، برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، في مقر وزارة الصحة، بمشاركة وزارات المالية، والزراعة، وهيئة الشؤون المدنية، ومنسق شؤون المحافظات، والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة المرأة في وزارة الصحة، ومدير عام الصحة العامة، ومدير عام البيطرة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات والإجراءات الواجب اتخاذها من كافة الوزارات لرفع الجهوزية والتأهب ومنع دخول هذا المرض لفلسطين، حيث لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة في المزارع بهذا الفيروس في فلسطين، بعد إجراء 1700 فحص في الخدمات البيطرية.

وأكدت وزيرة الصحة أن اللجنة الوطنية ستكون في حالة انعقاد دائم لمواكبة أي مستجدات في الوضع الوبائي.