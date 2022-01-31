“التعليم العالي”: فتح باب التسجيل لترخيص مكاتب خدمات جامعيّة جديدة

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، البدء باستقبال طلبات تسجيل وترخيص مكاتب خدمات جامعية جديدة وفروع لمكاتب قائمة؛ لغاية تقديم الخدمة للطلبة الراغبين بالدراسة في معاهد ومُؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية.

ودعت الوزارة الراغبين بفتح مكاتب أو فروع جديدة التوجّه إلى الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية في مقر الوزارة برام الله – الماسيون، أو لمكاتب التعليم العالي في مُحافظات نابلس والخليل، للحصول على الطلب والأوراق المطلوبة، على أن تُسلَّم للإدارة العامة مُدعّمة بجميع الوثائق في موعد أقصاه يوم الإثنين 31/1/2022، لافتةً إلى أن تقديم الطلب لا يعني القبول والموافقة على الترخيص من قبل الوزارة.

وفي سياق ذي صلة، جدّدت “التعليم العالي” تحذيرها لكافّة أصحاب المكاتب غير المرخصة والأشخاص المخالفين؛ من مُمارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمة أو إحضار قبولات أو مقاعد دراسيّة للطلبة، منوهةً إلى أنها ستقوم بإحالة المخالفين للجهات القانونية المُختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت الوزارة كافّة المُؤسسات التعليميّة وأولياء الأمور والطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصّة للاطلاع على قائمة المكاتب الجامعية المُعتمدة لدى الوزارة من خلال الرابط الآتي www.mohe.pna.ps/services/licensedoffices أو الاتصال على الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية من خلال رقم الهاتف .(022982603)