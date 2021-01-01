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آلاف الأميركيين يطالبون حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقل هشام أبو هواش

الإثنين 03 يناير 2022 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف الأميركيين يطالبون حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقل هشام أبو هواش



رام الله / سما /

 وقع آلاف الأميركيين على عريضة إلكترونية تطالب اسرائيل بالإفراج الفوري عن المعتقل هشام أبو هواش الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 140 يوما.

وطالبت العريضة التي اطلقت اليوم الاثنين على موقع Change.org وحملت توقيع أكثر من 13 ألفا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين.

واوضحت أن استخدام اسرائيل للاعتقال الإداري لا يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن هدف الحملة هو ارسال رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها بأن هذه السياسة غير عادلة ولا يدعمها المجتمع الدولي.

واعتبرت أن التوقيع عليها هو جزء من حركة عالمية لتحرير جميع المضربين عن الطعام، والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وإنهاء استخدام الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري.

ودعت إسرائيل الى التوقف عن استخدام الاعتقال الإداري في السجن التعسفي للفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

#الأسير هشام أبو هواش

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