أهالي برقة يتصدون لهجوم مجموعة من المستوطنين

نابلس / سما /

تصدى أهالي بلدة برقة شمال غرب محافظة نابلس، اليوم الاثنين، لهجوم مجموعة من المستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن اهالي برقة تصدوا لهجوم مستوطنين تسللوا من موقع مستوطنة “حومش” المخلاة، باتجاه المنطقة الشرقية للبلدة والمعروفة باسم “المنشرة”.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة عقب تدخل جنود الاحتلال لتأمين الحماية للمستوطنين.

وأشار دغلس إلى أن المنطقة ذاتها تعرضت لاعتداء وتحطيم لشواهد القبور قبل نحو أسبوعين.

وتشهد بلدة برقة اعتداءات يومية من قبل المستوطنين منذ أكثر من أسبوعين.