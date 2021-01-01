  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أهالي برقة يتصدون لهجوم مجموعة من المستوطنين

الإثنين 03 يناير 2022 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي برقة يتصدون لهجوم مجموعة من المستوطنين



نابلس / سما /

تصدى أهالي بلدة برقة شمال غرب محافظة نابلس، اليوم الاثنين، لهجوم مجموعة من المستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن اهالي برقة تصدوا لهجوم مستوطنين تسللوا من موقع مستوطنة “حومش” المخلاة، باتجاه المنطقة الشرقية للبلدة والمعروفة باسم “المنشرة”.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة عقب تدخل جنود الاحتلال لتأمين الحماية للمستوطنين.

وأشار دغلس إلى أن المنطقة ذاتها تعرضت لاعتداء وتحطيم لشواهد القبور قبل نحو أسبوعين.

وتشهد بلدة برقة اعتداءات يومية من قبل المستوطنين منذ أكثر من أسبوعين.

#أهالي بلدة برقة #محافظة نابلس #اعتداءات المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

معلومات عن صواريخ "سام - 7" بعد أنباء استخدامها ضد الطيران الإسرائيلي في غزة

غزة: تنويه مهم لمستفيدي المنحة القطرية ضمن كشوفات لم الشمل

وفد فلسطيني رفيع إلى سوريا للقاء الأسد

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى تشيلسي

يديعوت: الهدوء مع غزة آخذ بالذوبان ..حماس غير راضية والتوتر يتعاظم

أسعار صرف العملات

حزب الله: الصواريخ الدقيقة باتت تطوق الاحتلال

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و295 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

غانتس

غانتس ردا على منتقديه: سأستمر في لقاء أبو مازن.. ويكشف عن أسباب اللقاء

صحيفة عبرية: وفود مصرية تزور غزة وإسرائيل للدفع نحو الهدنة.. وهذا ما أبلغته الأخيرة للقاهرة

n5pDR

تقدير إسرائيلي: نخشى من مفاجآت حماس المؤلمة ولا حل سحري بغزة

كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 ؟

الاتصالات الفلسطينية