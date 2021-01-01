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وفد من حركة فتح برئاسة الرجوب إلى دمشق للتحضير لعقد المجلس المركزي

الإثنين 03 يناير 2022 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من حركة فتح برئاسة الرجوب إلى دمشق للتحضير لعقد المجلس المركزي



دمشق /سما/

 أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي الإثنين، أن وفدًا برئاسة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب سيتوجه إلى العاصمة السورية دمشق الأسبوع الجاري، في سياق التحضير لعقد المجلس المركزي.

وقال الرفاعي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، اليوم، “إن ذلك يأتي في إطار حضور مهرجان انطلاقة الثورة الفلسطينية والتحضير لعقد المجلس المركزي عبر اللقاء بكافة فصائل منظمة التحرير بالإضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي”.

وأشار الرفاعي إلى أن الوفد سيضم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية للحركة أحمد حلس.

#حركة فتح #جبريل الرجوب #المجلس الوطني الفلسطيني

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