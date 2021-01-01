  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

140 يومًا على معركته.. هيئة الأسرى تحذر من تغذية أبو هواش قسريًا

الإثنين 03 يناير 2022 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
140 يومًا على معركته.. هيئة الأسرى تحذر من تغذية أبو هواش قسريًا



رام الله / سما /

يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 140 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري في وضح صحي حرج للغاية، وسط تحذيرات من تغذيته قسريًا.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير أبو هواش يعاني من غيبوبة شبه كاملة نتيجة نقص الأملاح والفيتامينات والبروتينات في الدم، الأمر الذي أدى إلى خلل كبير في حواسه وأعضائه الحيوية خاصة عضلة القلب والكلى.

وأعرب عبد ربه في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية اليوم الإثنين، عن خشيته من قيام الأطباء بتغذيته قسريًا، الأمر الذي يعتبر انتهاكا لحقه في التعبير عن رأيه بالإضراب رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأشار عبد ربه إلى استمرار الجهود السياسية والشعبية للإفراج عن الأسير أبو هواش في ظل تعنّت محاكم الاحتلال وعنصريتها ورفضها للجهود القانونية.

وفي سياق متصل، حذر عبد ربه من خطورة الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من ارتفاع كبير في درجة حرارة جسده نتيجة تلقيه جرعات العلاج الكيميائي بعد إجرائه عملية استئصال للورم من رئتيْه.

#الأسير هشام أبو هواش #اضراب عن الطعام #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

معلومات عن صواريخ "سام - 7" بعد أنباء استخدامها ضد الطيران الإسرائيلي في غزة

غزة: تنويه مهم لمستفيدي المنحة القطرية ضمن كشوفات لم الشمل

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى تشيلسي

يديعوت: الهدوء مع غزة آخذ بالذوبان ..حماس غير راضية والتوتر يتعاظم

أسعار صرف العملات

حزب الله: الصواريخ الدقيقة باتت تطوق الاحتلال

سيناتور أميركي يطالب بإعادة التحقيق في اغتيال ناشط فلسطيني اتهِم مستوطنون بقتله

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و295 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

غانتس

غانتس ردا على منتقديه: سأستمر في لقاء أبو مازن.. ويكشف عن أسباب اللقاء

صحيفة عبرية: وفود مصرية تزور غزة وإسرائيل للدفع نحو الهدنة.. وهذا ما أبلغته الأخيرة للقاهرة

n5pDR

تقدير إسرائيلي: نخشى من مفاجآت حماس المؤلمة ولا حل سحري بغزة

كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 ؟

الاتصالات الفلسطينية