140 يومًا على معركته.. هيئة الأسرى تحذر من تغذية أبو هواش قسريًا

رام الله / سما /

يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 140 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري في وضح صحي حرج للغاية، وسط تحذيرات من تغذيته قسريًا.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير أبو هواش يعاني من غيبوبة شبه كاملة نتيجة نقص الأملاح والفيتامينات والبروتينات في الدم، الأمر الذي أدى إلى خلل كبير في حواسه وأعضائه الحيوية خاصة عضلة القلب والكلى.

وأعرب عبد ربه في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية اليوم الإثنين، عن خشيته من قيام الأطباء بتغذيته قسريًا، الأمر الذي يعتبر انتهاكا لحقه في التعبير عن رأيه بالإضراب رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأشار عبد ربه إلى استمرار الجهود السياسية والشعبية للإفراج عن الأسير أبو هواش في ظل تعنّت محاكم الاحتلال وعنصريتها ورفضها للجهود القانونية.

وفي سياق متصل، حذر عبد ربه من خطورة الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من ارتفاع كبير في درجة حرارة جسده نتيجة تلقيه جرعات العلاج الكيميائي بعد إجرائه عملية استئصال للورم من رئتيْه.