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الاستخبارات تفك لغز عملية السطو في محافظة رام الله

الإثنين 03 يناير 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات تفك لغز عملية السطو في محافظة رام الله



رام الله / سما /

تمكنت الاستخبارات العسكرية في محافظة رام الله والقدس من كشف ملابسات حادثة السطو التي وقعت صباح امس الاحد على احد موظفي شركة خاصة وسرقة مبلغ مليون شيكل كان بحوزته.

وذكر بيان للعلاقات العامة والاعلام في استخبارات رام الله والقدس انه وبناء على معلومات استخبارية ونتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات البحث والتحري تمكنت الاستخبارات العسكرية في رام الله والقدس وفي اقل من 24 ساعة من فك لغز عملية السطو والاعتداء على احد موظفي شركة عنبتاوي وسرقة مبلغ كبير من المال كان بحوزته في المنطقة الصناعية برام الله.

واضاف البيان انه تم القبض على بعض المتورطين واسترداد جزء كبير من المبلغ المسلوب فيما يجري العمل على اعتقال باقي المتورطين لإستكمال القضية واسترجاع باقي المبلغ واحالة القضية للقضاء حسب الأصول.

#الاستخبارات العسكرية #فلسطين #حادثة سطو

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