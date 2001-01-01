وفاة الوزير الإسرائيلي السابق مردخاي بن بورات

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الإثنين، أن الوزير الإسرائيلي السابق مردخاي بن بورات، توفي عن عمر يناهز 98 عامًا.



وقالت القناة: إن بورات ولد في العاصمة العراقية بغداد عام 1923، وقدِم إلى البلاد من موطنه عام 1945 والتحق في صفوف عصابة "الهاغانا" العسكري، حيث كان قائد سرية في حرب عام 1948.



وأضافت أنه عاد بعد ذلك إلى العراق للعمل على تمكين هجرة اليهود العراقيين إلى إسرائيل، حيث تم اعتقاله عدة مرات من قبل السلطات العراقية.



وفي العام 1979 أرسل إلى إيران لمؤازرة اليهود الإيرانيين على الفرار عقب الثورة التي أدت لصعود نظام الخميني إلى سدة الحكم؛ وفق القناة.



وأوضحت القناة أن بن بورات كان قد شغل منصب رئيس المجلس المحلي أور يهودا لمدة 14 عامًا، وفي عام 1965 انتخب عضوا في الكنيست من قبل حزب "رافي"، ثم شغل منصب وزير بدون حقيبة في حكومة "الليكود" في ثمانينيات القرن الماضي.



وأشارت قناة "كان" إلى أن مردخاي مُنح في عام 2001 جائزة إسرائيل لعطائه للدولة مدى حياته.