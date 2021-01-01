  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محلل إسرائيلي: الضفة الغربية تواصل إثارة قلق قادة المنظومة الأمنية

الإثنين 03 يناير 2022 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل إسرائيلي: الضفة الغربية تواصل إثارة قلق قادة المنظومة الأمنية



القدس المحتلة / سما /

قال المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري أمير بوخبوط، اليوم الاثنين، إن فرقة الضفة الغربية تواصل إثارة قلق قادة المنظومة الأمنية، خاصة في الأسابيع الأخيرة.
 
وأضاف بوخبوط،  في تغريده له على "تويتر"، أن "الوضع في الضفة الغربية متفجر، ففي اليوم الماضي تم تنفيذ أكثر من عشرين هجمة شعبية".
 
ودعا إلى الاستمرار في اتخاذ الإجراءات لتقليل التحريض وأجواء العنف على الأرض، فالبيانات لا تنخفض"، وفق تعبيره.

في المقابل، تشهد مدن الضفة الغربية بشكل شبه يومي لاعتداءات يقوم بها المستوطنين، حيث ترقى هذه الاعتداءات لجرائم ضد الإنسانية.

2

#اسرائيل #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

معلومات عن صواريخ "سام - 7" بعد أنباء استخدامها ضد الطيران الإسرائيلي في غزة

غزة: تنويه مهم لمستفيدي المنحة القطرية ضمن كشوفات لم الشمل

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى تشيلسي

يديعوت: الهدوء مع غزة آخذ بالذوبان ..حماس غير راضية والتوتر يتعاظم

أسعار صرف العملات

حزب الله: الصواريخ الدقيقة باتت تطوق الاحتلال

سيناتور أميركي يطالب بإعادة التحقيق في اغتيال ناشط فلسطيني اتهِم مستوطنون بقتله

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و295 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

غانتس

غانتس ردا على منتقديه: سأستمر في لقاء أبو مازن.. ويكشف عن أسباب اللقاء

صحيفة عبرية: وفود مصرية تزور غزة وإسرائيل للدفع نحو الهدنة.. وهذا ما أبلغته الأخيرة للقاهرة

n5pDR

تقدير إسرائيلي: نخشى من مفاجآت حماس المؤلمة ولا حل سحري بغزة

كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 ؟

الاتصالات الفلسطينية