محلل إسرائيلي: الضفة الغربية تواصل إثارة قلق قادة المنظومة الأمنية

القدس المحتلة / سما /

قال المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري أمير بوخبوط، اليوم الاثنين، إن فرقة الضفة الغربية تواصل إثارة قلق قادة المنظومة الأمنية، خاصة في الأسابيع الأخيرة.



وأضاف بوخبوط، في تغريده له على "تويتر"، أن "الوضع في الضفة الغربية متفجر، ففي اليوم الماضي تم تنفيذ أكثر من عشرين هجمة شعبية".



ودعا إلى الاستمرار في اتخاذ الإجراءات لتقليل التحريض وأجواء العنف على الأرض، فالبيانات لا تنخفض"، وفق تعبيره.

في المقابل، تشهد مدن الضفة الغربية بشكل شبه يومي لاعتداءات يقوم بها المستوطنين، حيث ترقى هذه الاعتداءات لجرائم ضد الإنسانية.



