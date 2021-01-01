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غانتس ردا على منتقديه: سأستمر في لقاء أبو مازن.. ويكشف عن أسباب اللقاء

الإثنين 03 يناير 2022 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس ردا على منتقديه: سأستمر في لقاء أبو مازن.. ويكشف عن أسباب اللقاء



القدس المحتلة / سما /

رد وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس اليوم الإثنين، على الانتقادات التي وجهت له عقب استضافته رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في منزله في روش هاعين الأسبوع المنصرم.
 
 قال غانتس في تصريحات أوردتها القناة 7 الاسرائيلية وصحيفة معاريف: "سأستمر في لقاء أبو مازن، وكل من هو المسؤول عن إرسال القوات إلى المعركة هو المسؤول عن فعل كل ما في وسعه لمنعها".

وأشار الى أن ضرورة الحفاظ على الأمن في "إسرائيل"، ومحاربة حمـاس هما السبب في أنني التقيت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
 
وأعرب غانتس عن خيبة أمله في الوزراء الذين عبروا عن آرائهم وهاجموا اللقاء بما يخدم المصلحة السياسية وليس المصلحة الأمنية لإسرائيل، بحسب زعمه.

وحول مكان اللقاء قال جانتس: السابق كان في منزل أبو مازن واعتقدت أنه من الصواب أن يكون اللقاء التالي في منزلي.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #السلطة الفلسطينية #اسرائيل #الرئيس عباس

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