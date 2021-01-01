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محكمة بحيفا تنظر في الإفراج عن الأسير عباس للإقامة الجبرية

الإثنين 03 يناير 2022 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة بحيفا تنظر في الإفراج عن الأسير عباس للإقامة الجبرية



القدس المحتلة / سما /

أمر قاضي محكمة حيفا المركزية نيتسان سيلمان بفحص إمكانية الإفراج عن الأسير قصي عباس من عكا المتهم بمحاولة قتل مستوطن إسرائيلي في الأحداث والمواجهات العنيفة خلال عملية "حارس الأسوار" مع قطاع غزة في مايو 2021.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن القاضي وافق على طلب الأسير ومراجعة إمكانية إطلاق سراحه إلى الإقامة الجبرية.
 
وهاجم المحامي حاييم بليشر من منظمة "هونو" المتطرفة القرار، قائلا إن "دراسة إمكانية الإفراج عن الأسير خطير ويشكل ضررًا وسلوكًا متساهلاً تجاه الإرهاب ومرتكبيه".
 
وأضاف: "من المهم أن نذكر مرارًا وتكرارًا أن الإسرائيلي تعرض للضرب المبرح من قبله مع أصدقائه وكاد أن يفقد حياته وهو الآن في حالة إعاقة، ولا يمكن لهم الاحتفال في منازلهم وحياة الإسرائيليين مشوشة".
 
يُذكر أن عباس متهم وعشرات المتظاهرين بمهاجمة المستوطن الإسرائيلي مور جاناشفيلي خلال مواجهات أثناء عملية حارس الأسوار في عكا مما أصيب بجراح ونجا من الموت.

#افراج عن اسير #السجون الاسرائيلية

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