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أكثر من 100 منظمة أهلية تطالب بإجراء الانتخابات المحلية في غزة والضفة والقدس

الإثنين 03 يناير 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



أصدرت شبكة المنظمات الأهلية عريضة بشأن إجراء انتخابات المجالس المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وضمان مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات.

وأكدت العريضة التي وقعت عليها أكثر من مائة منظمة أهلية فلسطينية على ضرورة استكمال إجراء الانتخابات في مرحلتها الثانية.

وطالبت كافة الأطراف السياسية بما فيها حركتي فتح وحماس بتذليل أية عقبات سواء ادارية او قانونية لإتمام العملية الانتخابية للمجالس المحلية في قطاع غزة.

وشددت على أن التوافق على إجراء الانتخابات المحلية سيُعيد الأمل من جديد لقطاعات واسعة من شعبنا على طريق استكمالها بإجرائها لكل من المجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة وفق رؤية توافقية وديمقراطية وبما يضمن الشراكة في بنية النظام السياسي الفلسطيني والمؤسسات التمثيلية المختلفة

وفيما يلي نص العريضة وتواقيع المنظمات الأهلية:

عريضة صادرة عن المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب باستكمال إجراء انتخابات المجالس المحلية في كافة أرجاء الوطن

تنظر المنظمات الأهلية الفلسطينية الموقعة باهتمام وبإيجابية لسير مراحل العملية الانتخابية للهيئات المحلية والبلديات بمرحلتها الثانية في السادس والعشرين من مارس/آذار المقبل وتطالب باستكمال إجراءها في كافة أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وتطالب الأطراف السياسية المختلفة في كل من الضفة والقطاع خاصة حركتي فتح وحماس بتذليل أية عقبات سواء كانت إدارية أو فنية أو قانونية لإتمام العملية الانتخابية في بلديات قطاع غزة.

وتعتبر أن الانتخابات للهيئات المحلية والبلديات ذات طبيعة خدماتية وتنموية تشكل حقا و استحقاقا دستوريا حيث ينص قانون انتخابات السلطات المحلية على إجرائها مرة كل أربعة سنوات كما تشكل حقا ديمقراطيا بهدف إعطاء الحيوية وتجديد الشرعية وصيانة التعددية لدى واحدة من أهم المؤسسات التمثيلية الفلسطينية والمجسدة بالبلديات.

وتؤكد على أن التوافق على إجراء الانتخابات المحلية سيعيد الأمل من جديد لقطاعات واسعة من شعبنا على طريق استكمالها بإجرائها لكل من المجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة وفق رؤية توافقية وديمقراطية وبما يضمن الشراكة في بنية النظام السياسي الفلسطيني والمؤسسات التمثيلية المختلفة.

#جريمةوالقدس #الضفة الغربية #غزة #الانتخابات #منظمة أهلية

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