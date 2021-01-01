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الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة في بلدة نحالين غرب بيت لحم

الإثنين 03 يناير 2022 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم ثمانية منازل مأهولة وقيد الانشاء ومسجد ومنشأة في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية نحالين صلاح فنون ، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم المنازل التي تقع في منطقة الراحة وقرنة الدعمس جنوب غرب البلدة، وتعود للمواطنين حسام محمود نجاجرة ومنزله مكون من طابق واحد قيد الانشاء، ومنزل مأهول من طابق واحد لبهاء يحيى نجاجرة، ومنزل مأهول مكون من طابقين لشادي احمد زايد، ومنزل قيد الانشاء مكون من ثلاثة طوابق لغانم حسن نجاجرة، ومنزل قيد الانشاء من 3 طوابق لرائد يوسف شكارنة، ومنزل مأهول من طابقين يعود للمواطن محمد هاني عوض، ومنزل مأهول من طابق واحد لمحمد يحيى نجاجرة، ومنزل قيد الانشاء من طابقين للمواطن محمد يوسف عوض، إضافة الى مسجد قيد التشطيب، ومنشأة تعود للمواطن سامح عاطف نجاجرة.

#الاحتلال #بيت لحم

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