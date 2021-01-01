مي عز الدين تكشف تطورات حالتها الصحية

وكالات / سما /

كشف الفنانة مي عز الدين عن معاناتها مع آلام حادة بعد إصابتها بالمرارة، وقالت إنها تحاول تسكين الألم بالمهدئات، ولكن غذا استمر ستضطر للخضوع لجراحة عاجلة خلال ال 24 ساعة المقبلة.

مي أعلنت عن مرضها عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام قائلة: كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله.. أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتى من الوجع.. يارب بكره ماستاهلش عملية.

يذكر أن مي عادت للتواصل مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 48 ساعة فقط، حيث نشرت صورة حديثة لها بعد تقصير شعرها، وعلقت عليها قائلة: وآدي الشعر قصيناه..يارب مندمش كالعادة خلال يومين بالكتير.

وبعدها وجهت التهنئة لكل متابعيها بحلول العام الجديد بنشر دعاء قصير قالت فيه: اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسرّ، وحقق لنا ما نتمنى.