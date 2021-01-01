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وفاة طالبة أردنية في السكن الجامعي تثير ضجة كبيرة بمواقع التواصل

الإثنين 03 يناير 2022 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طالبة أردنية في السكن الجامعي تثير ضجة كبيرة بمواقع التواصل



وكالات / سما /

أثارت وفاة طالبة جامعية في الأردن إثر وعكة صحية ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد أنها لقيت مصرعها "بسبب إهمال مشرفات السكن".

وجرى نقل الشابة الأردنية، سلسبيل جميل أبو شوك، إلى مستشفى معان الحكومي مساء أمس الأحد، جراء تعرضها لوعكة صحية داخل إحدى السكنات، وما لبثت أن فارقت الحياة، فيما تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، بحسب وكالة "عمون".

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، ومن بينهم رهف خليفات، صديقة سلسبيل، التي نعت زميلتها بكلمات مؤثرة، متهمة "المشرفات على السكن"، بالتقصير.

#السكن الجامعي #طالبة أردنية #الاردن

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