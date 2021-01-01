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اختيار سجين سياسي في ميانمار كأجمل وجه في العالم للعام 2021

الإثنين 03 يناير 2022 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختيار سجين سياسي في ميانمار كأجمل وجه في العالم للعام 2021



وكالات / سما /

اختار الموقع الترفيهي الأمريكي "TC Candler" الممثل والمغني بينغ طاخون Paing Takhon من ميانمار كصاحب الوجه الأكثر وسامة في العالم للعام 2021.

ويحدد الموقع الترفيهي الأمريكي سنويا تصنيف أجمل الوجوه للجنسين.

ويقبع بينغ طاخون البالغ من العمر 25 عاما، والمحتجز في السجن منذ أبريل نيسان من العام الماضي بعد أن صدر حكم في حقه بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة لمشاركته في احتجاجات حاشدة ضد المجلس العسكري في ميانمار.

وأعلن الممثل الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي تأييده للسلطات المدنية التي أطيح بها، وصنفه المجتمع الدولي كسجين سياسي.

وتفوق السجين السياسي على 130.000 من المشاهير من 45 دولة.

#ميانمار #العالم #وسامة

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