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كيف تختار الزبدة وما نسبة الدهون المطلوبة فيها ومن هم الممنوعون من تناولها؟

الإثنين 03 يناير 2022 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تختار الزبدة وما نسبة الدهون المطلوبة فيها ومن هم الممنوعون من تناولها؟



وكالات / سما /

قالت الطبيبة أليونا ستيبانوفا، المختصة في شؤون التغذية، إن تناول الإنسان للزبدة خلال إصابته بالتهابات يمكن أن يؤثر سلبا على الحالة العامة للجسم.

ونصحت الخبيرة كذلك، بعدم تناول الزبدة من يعانون من أمراض الحساسية، ومن عدم تحمل اللاكتوز وأمراض المناعة الذاتية، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية كونها ترفع نسبة الكوليسترول في الدم.

وبخلاف ذلك تبقى الزبدة مفيدة، بشرط تناولها باعتدال، كونها تحتوي على فيتامينات تذوب في الدهون المفيدة للمناعة والهضم والدماغ.

ونوهت الخبيرة بأن، الكمية المسموح بها للبالغين هي 20-30 غراما في اليوم، وللطفل - حتى عشرة غرامات.

وقالت الطبيبة: "عند شراء الزبدة، يجب اختيار العالي الجودة التي تحتوي على نسبة 82.5٪ من الدهون وبدون منكهات".

#الزبدة #الدهون #الصحة #الجسم

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