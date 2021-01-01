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‏"تليغرام" يختتم 2021 بميزات جديدة... منها الترجمة وإخفاء "الرسائل الكاشفة"‏

الإثنين 03 يناير 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
‏"تليغرام" يختتم 2021 بميزات جديدة... منها الترجمة وإخفاء "الرسائل الكاشفة"‏



وكالات / سما /

اختتم تطبيق "تليغرام" عام 2021 بطرحه حزمة جديدة من الميزات لمستخدميه حول العالم على ‏هواتف "أندرويد" و"آيفون".‏

ومن أبرز هذه الميزات إمكانية إخفاء الرسائل التي تتناول أمورا قبل سابق أوانها، مثل الكشف عن أحداث فيلم جديد مطروح في دور العرض السينمائية، بحسب بيان رسمي من "تليغرام".

ويمكن إخفاء تلك النوعية من الرسائل المفسدة للأحداث عن طريق تحديدها في نص الرسالة وتمييزها على أنها "Spoiler"، ليتم إخفاءها في قائمة الدردشة وكذلك الإخطارات.

ومن أجل الإفصاح عن مضمون هذه الرسائل، ما على المتلقي سوى الضغط عليها من أجل قراءتها.

كما أضاف تطبيق "تليغرام" زر ترجمة مخصص جديد إلى قائمة السياق عند تحديد رسالة، والذي يعمل على جميع أجهزة "أندرويد" الذكية، بالإضافة إلى هواتف "أبل" التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس 15".

وأخيرا، طرح "تليغرام" ميزة مشابهة للتي موجودة في برنامج الدردشة الخاص بهواتف "آيفون" (iMessage")، وهي إمكانية النقر على أي رسالة مرتين من أجل إرسال رد فعل سريع عليها، مثل "علامة الإعجاب".

#تليغرام #تطبيق #أندرويد #آيفون

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