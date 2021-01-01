شاهد.. شركة يابانية تبتكر طائرة مسيرة قادرة على نقل شحنات ثقيلة

وكالات / سما /

نجحت شركة يابانية باختبار مركبة جوية مسيرة من طراز "eVTOL" يقودها رجل آلي لتوصيل البضائع.

وأصدرت شركة Kawasaki اليابانية بيانا قالت فيه إنه تم إنشاء نظام آلي كامل لتوصيل البضائع، والذي سيكون قادرًا في المستقبل على العمل دون أي تدخل بشري.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن الطائرة المسيرة من طراز eVTOL قادرة على نقل حمولة 100 كيلوغرام ومجهزة بآلية تحميل وتفريغ لروبوت توصيل.

وبحسب البيان، تشبه الطائرة المسيرة eVTOL طائرات الهليكوبتر التي تتألف من مروحتين على أجنحة صغيرة، حيث تم تجهيز الطائرة المسيرة بمحرك H2R تصل قوته إلى 300 حصان.

وأظهر مقطع الفيديو روبوت شحن صغير ينقل البضائع إلى الطائرة المسيرة، حيث تدخل منطقة الشحن وتغادر عندما تصل الطائرة إلى وجهتها.

وتخطط الشركة لدمج النظام، مما يلغي المشاركة البشرية ولم يعرف بعد متى سيتم إطلاق المشروع.