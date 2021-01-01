  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

شاهد.. شركة يابانية تبتكر طائرة مسيرة قادرة على نقل شحنات ثقيلة

الإثنين 03 يناير 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. شركة يابانية تبتكر طائرة مسيرة قادرة على نقل شحنات ثقيلة



وكالات / سما /

نجحت شركة يابانية باختبار مركبة جوية مسيرة من طراز "eVTOL" يقودها رجل آلي لتوصيل البضائع.

وأصدرت شركة Kawasaki اليابانية بيانا قالت فيه إنه تم إنشاء نظام آلي كامل لتوصيل البضائع، والذي سيكون قادرًا في المستقبل على العمل دون أي تدخل بشري.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن الطائرة المسيرة من طراز eVTOL قادرة على نقل حمولة 100 كيلوغرام ومجهزة بآلية تحميل وتفريغ لروبوت توصيل.

وبحسب البيان، تشبه الطائرة المسيرة eVTOL طائرات الهليكوبتر التي تتألف من مروحتين على أجنحة صغيرة، حيث تم تجهيز الطائرة المسيرة بمحرك H2R تصل قوته إلى 300 حصان.

وأظهر مقطع الفيديو روبوت شحن صغير ينقل البضائع إلى الطائرة المسيرة، حيث تدخل منطقة الشحن وتغادر عندما تصل الطائرة إلى وجهتها.

وتخطط الشركة لدمج النظام، مما يلغي المشاركة البشرية ولم يعرف بعد متى سيتم إطلاق المشروع.

 
#شركة يابانية #طائرة مسيرة #اليابان

الأكثر قراءة اليوم

ما هو "السهم" الذي استهدف الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة الليلة الماضية؟

معلومات عن صواريخ "سام - 7" بعد أنباء استخدامها ضد الطيران الإسرائيلي في غزة

تقدير إستراتيجي يتوقع “تحولا مؤثرا” في السياسة البريطانية تجاه فلسطين

غزة: تنويه مهم لمستفيدي المنحة القطرية ضمن كشوفات لم الشمل

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى تشيلسي

يديعوت: الهدوء مع غزة آخذ بالذوبان ..حماس غير راضية والتوتر يتعاظم

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 ؟

البطش : الاحتلال يحرق الوقت في ملف حرية الأسير هشام أبو هواش

وفد فلسطيني رفيع إلى سوريا للقاء الأسد

غزة: وفاة واحدة و97 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

20220103071336

اختراق موقع "جيروزاليم بوسط" بالذكرى الثانية لاغتيال سليماني

الاتصالات الفلسطينية