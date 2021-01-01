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كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 ؟

الإثنين 03 يناير 2022 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 ؟



غزة/ سما /

بلغ عدد سكان قطاع غزة مليونين و313 ألفاً و747 نسمة، حتى نهاية عام 2021 الماضي.

وأظهرت إحصائية سنوية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، أن عدد الذكور بلغ مليوناً و173 ألفاً و814 نسمة بنسبة 50.8%، فيما بلغ عدد الإناث مليوناً و139 آلاف و933 نسمة، بنسبة 49.2%.

وبيّنت الإحصائية أن محافظة غزة تشهد العدد الأكبر من السكان بمجموع 870 ألفاً و114 نسمة، تليها محافظة خانيونس بمجموع 451 ألفاً و345 نسمة.

وأشارت إلى أن محافظة شمال غزة حلت في المرتبة الثالثة بمجموع 378 ألفاً و796 نسمة، فيما جاءت المحافظة الوسطى بالمرتبة الرابعة بمجموع 324 ألفاً و204 نسمة.

وتشهد محافظة رفح، وفق الإحصائية، العدد الأقل من عدد السكان بإجمالي 289 ألفاً و288 نسمة.

وبخصوص أعداد المواليد والوفيات، بيَّنت الإحصائية أن العام المنصرم شهد ولادة 57 ألفاً و513 مولوداً جديداً في غزة، بمتوسط 157 مولوداً في اليوم الواحد، فيما بلغ عدد الوفيات 6 آلاف و534 حالة وفاة.

ولفتت الإحصائية إلى أن عدد الذكور من إجمالي المواليد بلغ 29 ألفاً و649 مولوداً بنسبة ‎%‎51.5، فيما بلغت نسبة الإناث 48.5%، بواقع 27 ألفاً و864 مولودة.

وأوضحت أن عدد الذكور من إجمالي الوفيات بلغ 3 آلاف و684 بنسبة 56.3%، في حين بلغ عدد الوفيات الإناث 2850 بنسبة 43.7%..

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