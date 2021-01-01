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البطش : الاحتلال يحرق الوقت في ملف حرية الأسير هشام أبو هواش

الإثنين 03 يناير 2022 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش : الاحتلال يحرق الوقت في ملف حرية الأسير هشام أبو هواش



غزة/ سما /

قال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن الاحتلال يحرق الوقت في ملف حرية الأسير هشام أبو هواش عبر مماطلته وتسويفه مع كل الجهود التي تبذل من كل الأطراف الإقليمية والدولية الحريصة على إنقاذ حياته.

وأوضح البطش في تصريح صحفي اليوم الإثنين أن الاحتلال يشد حبل القتل والاغتيال حول عنق الأسير البطل هشام أبو هواش كي يفقده حياته بصمت في محاولة للانتقام من أبطال الحركة الأسيرة والنيل من كرامة الأسرى وكسر إرادتهم.

وأضاف: لأن الأحرار لا يقبلون الذل ولا الارتهان لمشيئة المحتل، فإن السبيل إلى إنقاذ حياة البطل الصنديد هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140يوماً، تتطلب التحرك الشعبي في غزة والـ 48 والضفة الباسلة والضغط على المستوطنين بإغلاق الطرق بالمتاريس والإطارات المشتعلة دفاعاً عن الأسرى" مبيناً أن الأمر تجاوز قضية الأسير هشام أبو هواش إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأردف البطش: إنها معركة على مستقبل حركة الفعل الوطني الفلسطيني عبر سعي دولة الاحتلال لمعاقبة كل الشعب الفلسطيني في قضية الأخ هشام، مما يتطلب منا جميعاً المشاركة الفاعلة وتلبية كل دعوة للمشاركة بالفعاليات الجماهيرية لإنقاذ حياة البطل هشام أبو هواش".

وأكد عضو المكتب السياسي للجهاد أن تضحيات الأسير أبو هواش وحدت الموقف الوطني الفلسطيني.

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