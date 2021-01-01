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فارس: ما يحدث مع الأسير المضرب أبو هواش عملية قتل متعمد

الإثنين 03 يناير 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إنّ ما يحدث مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يوما، عملية قتل متعمد تنتهجها قوات الاحتلال بحقّه، وتكابر في تسجيل خسارة أمام إرادة الفلسطينيّ.

وأضاف فارس لدى زيارته ورئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع لعائلة أبو هواش، أنه يخوض معركته نيابة عن الشعب الفلسطيني أجمع في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، وليس من أجل حريته الشخصية فقط.

وتابع: إن آلاف الفلسطينيين معرضون للاعتقال الإداريّ إذا لم نقم بإيقافه، "فالقضية اليوم هي معركة باسلة يخوضها هشام في مواجهة قانون جائر، وقانون الاعتقال الإداريّ لم ينل ولم يمس هشام بمفرده وإنما معه نحو 500 معتقل إداريّ.

ووجه فارس التحية الى عائلة أبو هواش التي تقف خلف ابنها، والتي ضخت العزم والطمأنينة فينا وأكدت متانة وقوة شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيليّ.

#هشام أبو هواش #نادي الأسير #الاحتلال #قدورة فارس #الاعتقال الاداري

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