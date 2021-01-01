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الشعبية: الانتخابات حق قانوني ودستوري وديمقراطي للشعب الفلسطيني

الإثنين 03 يناير 2022 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: الانتخابات حق قانوني ودستوري وديمقراطي للشعب الفلسطيني



غزة/ سما /

 أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، أن الانتخابات حق قانوني ودستوري وديمقراطي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وشددت الجبهة، خلال سلسلة من اللقاءات والمداولات جرت مع قوى وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ناقشت خلاله استحقاق إجراء انتخابات المجالس البلدية (المرحلة الثانية)، على أن الحوار الوطني ضرورة وطنية للتوافق على إجراء الانتخابات المحلية ضمن رؤية وطنية شاملة، تشمل انتخابات “رئاسية، تشريعية، مجلس وطني، نقابات، مجالس طلبة…الخ” وفق روزنامة وطنية.

وأشارت الجبهة إلى أنها ستواصل لقاءاتها ومشاوراتها مع كل الأطراف لضمان الوصول إلى توافق وطني يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي القلب منه إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، بما يُجنب الساحة الفلسطينية المزيد من التعقيدات وتعميق الانقسام ومأسسته.

#الجبهة الشعبية

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