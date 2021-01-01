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فيديو.. شباب جباليا والهلال للتعادل.. و4 انتصارات في الأولى والثانية

الإثنين 03 يناير 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. شباب جباليا والهلال للتعادل.. و4 انتصارات في الأولى والثانية



غزة / سما /

احتكم فريقا شباب جباليا والهلال للتعادل الإيجابي (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم محمد أبو ريالة لشباب جباليا (36), قبل أن يتعادل محمد عبيد للهلال (61).

ورفع "ثوار الشمال" رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع, وأصبح رصيد الهلال 3 نقاط في المركز الثامن.

دوري الأولى

وفي الدرجة الأولى, تفوق خدمات النصيرات على نماء (3-2), وخدمات خانيونس على بيت حانون الأهلي (1-0).

دوري الثانية

أما في الدرجة الثانية, فقد انتصر الزيتون على المشتل (3-0), وبيت لاهيا على الرضوان (3-1).

#شباب جباليا #الهلال #دوري الأولى #دوري الثانية #دوري الممتازة

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