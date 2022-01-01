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شاهد.. منتخب الشاطئية يخسر أمام عُمان ويواعد قطر

الإثنين 03 يناير 2022 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. منتخب الشاطئية يخسر أمام عُمان ويواعد قطر



الدوحة / سما /

خسر المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة الطائرة الشاطئية أمام نظيره العُماني (0-2), في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة غرب آسيا المقامة بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وقدّم ثنائي "الوطني" إبراهيم قصيعة وعبد الله العرقان عرضا جيداً، لكن خبرة الثنائي العُماني الحاصل على لقب العرب مرتين تواليا وبرونزية بطولة آسيا الأخيرة، حسمت اللقاء لمصلحتهما (0-2)، بواقع (19-21), و(13-21).

ورغم الخسارة صعدت فلسطين لنصف النهائي، بعدما فازت في وقت سابق على الأردن (2-1)، والعراق (2-0) تواليا.

ومن المقرر أن يلتقي "الوطني" مع قطر في المربع الذهبي بعد ساعات قليلة، فيما يجمع اللقاء الآخر بين سلطنة عمان وسوريا.

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