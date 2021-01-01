آخر تطورات انتقال موراتا إلى برشلونة..

وكالات / سما /

تمكن برشلونة من التوصل لاتفاق مع يوفنتوس وأتلتيكو مدريد للتعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية صباح اليوم الاثنين.

وطلب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة التعاقد مع ألفارو موراتا لتدعيم خط الهجوم في القسم الثاني من الموسم، وهذا بعد اعتزال المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بسبب مشاكل في القلب، ولعدم اقتناعه بقدرات المهاجم الهولندي لوك دي يونج.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة اتفق مع يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات موراتا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وأبرم اتفاق آخر مع اتلتيكو مدريد يسمح له بالتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أنه من المفترض أن يغلق برشلونة الصفقة بشكل رسمي بعد يوم الأربعاء المقبل، لكن ما زال على النادي القيام ببعض الأمور لضبط ميزانية الأجور ليتمكن من تسجيل اللاعب ضمن صفوفه.

وتكمن مشكلة البرسا أنه سيقوم بتسجيل 5 لاعبين خلال الأسبوع المقبل وهم ألفارو موراتا، فيران توريس، داني ألفيس، جافي ونيكو جونزاليس، وهذا سيتطلب التخلص مع بعض اللاعبين الذين يتحصلون على رواتب مرتفعة ولا يقدمون الإضافة، ونتحدث هنا تحديداً عن صامويل أومتيتي وفيليب كوتينيو.

كما أكدت آس على أن برشلونة ما زال مهتماً بالتعاقد مع إيرلينج هالاند حتى بعد التوقيع مع ألفارو موراتا، مشيرة إلى أن النادي الكتالوني سيتخلص من لوك دي يونج ووممفيس ديباي لكي يسمح بوصول المهاجم النرويجي في الصيف.