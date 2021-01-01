ليفربول يتغنى بصلاح بعد تألقه في لقاء تشيلسي

وكالات / سما /

أشاد نادي ليفربول بنجمه محمد صلاح، بعد نجاحه في التسجيل في أول مباراة يخوضها مع "الريدز" في العام الجديد، بهزه شباك تشيلسي، أمس الأحد، في قمة المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح، الهدف الثاني لليفربول، في الدقيقة 26، من زاوية ضيقة بعد تلاعبه بمدافع تشيلسي، ماركوس ألونسو، إثر تمريرة بينية متقنة في ظهر الدفاع من ترنت ألكسندر أرنولد.

وكتب ليفربول في تعليقه على هدف صلاح في شباك تشيلسي: "عام جديد؟ لا جديد بالنسبة للملك المصري.. نفس الأداء الملكي يقدمه كما عاهدناه دائما".

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين ليفربول وتشيلسي، لكن صلاح حقق بفضل هدفه، رقما قياسيا جديدا حيث انفرد بكونه أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أهدافا في الملاعب اللندنية برصيد 14 هدفا ليفك شراكته مع أسطورة "الريدز" ستيفين جيرارد (13 هدفا).

كما عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا متفوقا بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا.