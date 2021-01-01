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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الإثنين 03 يناير 2022 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال تسمح بجولة اقتحام ثانية ما بعد الانتهاء من أداء صلاة الظهر.

في غضون ذلك، شرعت شرطة الاحتلال بالتدقيق في هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى في محاولة لتفريغ المسجد الأقصى خاصة في ساعات اقتحام المستوطنين له.

#المسجد الأقصى #المستوطنين

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