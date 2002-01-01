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تدهور جديد على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

الإثنين 03 يناير 2022 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير بأن تدهورًا جديدًا طرأ على الوضع الصحيّ للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان.

وأضاف النادي في بيان، أن الأسير أبو حميد يعاني منذ الأمس من ارتفاع في درجة الحرارة، وجرى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى "برزلاي"، علمًا أنه بدأ مؤخرًا بأخذ جرعات العلاج الكيماوي.

والأسير أبو حميد (49 عامًا) من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن لمدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 هم: نصر، ناصر، شريف، ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد هو عبد المنعم أبو حميد.

وتعرضت بقية العائلة للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات كان آخرها عام 2019.

#الأسير ناصر أبو حميد #نادي الأسير

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