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مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطانية غرب بيت لحم

الإثنين 03 يناير 2022 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شرع مستوطنون، اليوم الإثنين، بشق طريق استيطانية، في أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مستوطنين شرعوا، بشق طريق في منطقة "الشعف" بأراضي عين القسيس غرب البلدة، يوصل إلى البؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز"، المقامة على أراضي المواطنين.

وأضاف أن الشارع الاستيطاني سيمر من وسط أراضي تقدر مساحتها بحوالي (40 دونما)، ما يعني سلب المزيد من الأراضي، علما أنه تم قبل أيام وبقرار عسكري احتلالي، وضع اليد على أراضٍ في نفس المنطقة لنصب بوابات حديدية، من شأنها عزل عشرات الدونمات وحرمان المواطنين من الوصول اليها.

#مستوطنون #بيت لحم

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