أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها، خبر دخول الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يوما مرحلة الخطر الشديد.

كما أبرزت الصحف الثلاث أيضا إقدام مستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال غرب أريحا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الأسير أبو هواش يدخل مرحلة الخطر الشديد

- "مركزية فتح" تعقد اجتماعا في رام االله

- "فتح" تنعى الشاعر والمناضل خالد أبو خالد

- الشيخ: استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات

- وفد من القائمة المشتركة يطلع على أوضاع بلدتي بيتا وبرقة

- اشتية يسلم حقيبتي الداخلية للواء هب الريح والأوقاف للشيخ البكري

- "الموحدة" تصوت ضد افتتاح قنصلية أميركية في القدس المحتلة

- وفاتان و137 إصابة جديدة بـ "كورونا" بينها 10 حالات "أوميكرون"

- سيناتور أميركي يطالب بإعادة التحقيق في اغتيال ناشط فلسطيني اتهم مستوطنون بقتله

- مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال غرب أريحا

- النيابة العامة والشرطة تحققان بواقعة وفاة قاض عسكري شرق طولكرم

* "الأيام":

- أبو هواش في مرحلة "الخطر الشديد" يعاني غيبوبة متقطعة والأطباء يحذرون

- غزة: هدوء هش وتوجه عام لعدم التصعيد واستخدام "سام 7" ضد المروحيات الإسرائيلية

- مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة قرب أريحا ويطاردون رعاة الماشية في الأغوار الشمالية

- القدس: مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة

- "مركزية فتح" تعقد اجتماعا في رام الله

- أم الفحم: اعتقالات خلال قمع الشرطة تظاهرة مساندة للأسير أبو هواش

- رام الله: سطو مسلح على سيارة لشركة وسرقة مبلغ من المال

- سيناتور أميركي يطالب بإعادة التحقيق في اغتيال ناشط فلسطيني

- "كورونا": وفاتان ورصد 137 إصابة وارتفاع إصابات "أوميكرون" إلى 77

- إسرائيل: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بـ "كورونا"، المصادقة على جرعة رابعة من اللقاحات المضادة

- تونس: نقل نائب رئيس حزب النهضة إلى المستشفى في حالة خطرة بعد توقيفه

- السـودان: رئيـس الوزراء يعلن استقالتـه ومقتل متظاهرين برصاص قوات الأمن

* "القدس":

- بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات

- الأسير أبو هواش يعاني من ضعف بعضلة القلب وضمور بالعضلات وفقد القدرة على الكلام

- بينيت مهددا حماس: من يطلق صواريخ نحو إسرائيل يتحمل المسؤولية

- وفاتان في غزة و137 اصابة بكورونا

- مركزية فتح تبحث الاتصالات الجارية لعقد المجلس المركزي والمؤتمر الثامن للحركة

- نشطاء المقاطعة وشخصيات عربية ضد المعرض الدولي لليهود في الدول الإسلامية

- 4197 إصابة بالوباء في إسرائيل والحالات الخطيرة بارتفاع

- سيناتور أميركي يطالب بإعادة التحقيق في اغتيال ناشط فلسطيني اتهم مستوطنون بقتله