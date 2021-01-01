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140 يومًا على إضراب أبو هواش وتخوفات على حياته

الإثنين 03 يناير 2022 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
140 يومًا على إضراب أبو هواش وتخوفات على حياته



رام الله / سما /

حذر وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب من خطورة الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش من مدينة دورا بالخليل والمضرب عن الطعام لليوم 140 على التوالي احتحاجاً على اعتقاله الإداري.

وأوضح الخطيب أن حياة الأسير أبو هواش تقترب مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة من الموت، وأن الأطباء في المستشفى يتحدثون بشكلٍ واضح عن إمكانية كبيرة لوفاة مفاجئة أو تجلطات تكون نتائجها أبدية عليه.

وطالب بضرورة أن يكون هناك ضغط مباشر على الجهات الإسرائيلية لإنهاء اعتقال أبو هواش فوراً ونقله إلى مستشفيات فلسطينية لإنقاذ حياته، والمطلوب حالياً أن يتحول قرار المحكمة من تجميد الاعتقال الإداري إلى إنهائه.

وأضاف، “أن التعنت الإسرائيلي في عدم الإفراج عنه يثبت بالدليل القاطع أن هناك مخططاً لإعدامه، وأن صمت المؤسسات الدولية والحقوقية هو مشاركة في الجريمة، محذرًا في الوقت نفسه بأن الوقت الآن ليس في صالح أحد “.

جاءت أقوال الخطيب خلال زيارته ووفد من الهيئة ضم المحاميين رامي العلمي وكامل الناطور، ومدير مكتب الهيئة في الخليل إبراهيم نجاجرة وكذلك في بيت لحم منقذ أبو عطوان لمنزل عائلة أبو هشام أبو هواش مساء أمس الأحد.

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