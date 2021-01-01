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مرور غزة توضِّح حالة الطرق اليوم الإثنين

الإثنين 03 يناير 2022 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرور غزة توضِّح حالة الطرق اليوم الإثنين



غزة/ سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة بغزّة، صباح يوم الإثنين 3 يناير 2022، عن إعادة فتح محيط برج الجوهرة وسط مدينة غزّة، بشكلٍ جزئي.

وأوضحت إدارة المرور، أنّ مفترق شركة جوال سيفتح حتى مفترق أبو أيوب الأنصاري السايد الشرقي، يعمل بشكلٍ اعتيادي للقادمين من الجنوب باتجاه الشمال.

وأشارت إلى أنّ مفترق ضبيط حتى مفترق شركة جوال يعمل بشكلٍ اعتيادي لكلا الاتجاهين، مُبيّنًا أنّ مفترق الوحدة 2000 "برج شوا وحصري" حتى مفترق ضبيط السايد الجنوبي يعمل بشكلٍ اعتيادي للقادمين من الغرب باتجاه الشرق.

وذكرت أنّ مفترق ضبيط حتى مفترق المحاكم يعمل بشكلٍ طبيعي لكلا الاتجاهين، لافتة إلى أنّه سيستمر إغلاق شارع الجلاء من مفترق ضبيط حتى مفترق أبو أيوب الأنصاري "السايد الغربي".

وشدّدت على أنّه سيتم استمرار إغلاق شارع الوحدة من مفترق ضبيط حتى مفترق الوحدة 2000 "السايد الشمالي".

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