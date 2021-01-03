الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بالضفة والقدس

رام الله/سما/
شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" اليوم الاثنين 3/1/2021 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة والقدس.
والمعتقلون هم :
١. القيادي المحرر سائد أبو البها- رام الله
٢. القيادي المحرر أحمد زيد- رام الله
٣. المحرر نجيب مفارجة- بيت لقيا غرب رام الله
٤. محمد صالح موسى- بيت لقيا
٥. عماد هيثم القواسمي- الخليل
٦. محمد ياسين جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين
٧. خالد محمد جرادات- السيلة الحارثية
٨. عمران حسن طحاينة- السيلة الحارثية
٩. محمد عمر- طولكرم
١٠. عمر أبو كاملة- طولكرم
١١. أحمد شويكي- القدس
١٢. محمود شويكي- القدس
١٣. صهيب الشرباتي- الخليل
١٤. عباس قاسم الحروب- دير سامت جنوب الخليل
١٥. ليث مفارجة- بيت لقيا
١٦. محمد العتيق- القدس
١٧. خطاب الشرباتي- القدس