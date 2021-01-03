الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بالضفة والقدس

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" اليوم الاثنين 3/1/2021 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة والقدس.

والمعتقلون هم :

١. القيادي المحرر سائد أبو البها- رام الله

٢. القيادي المحرر أحمد زيد- رام الله

٣. المحرر نجيب مفارجة- بيت لقيا غرب رام الله

٤. محمد صالح موسى- بيت لقيا

٥. عماد هيثم القواسمي- الخليل

٦. محمد ياسين جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين

٧. خالد محمد جرادات- السيلة الحارثية

٨. عمران حسن طحاينة- السيلة الحارثية

٩. محمد عمر- طولكرم

١٠. عمر أبو كاملة- طولكرم

١١. أحمد شويكي- القدس

١٢. محمود شويكي- القدس

١٣. صهيب الشرباتي- الخليل

١٤. عباس قاسم الحروب- دير سامت جنوب الخليل

١٥. ليث مفارجة- بيت لقيا

١٦. محمد العتيق- القدس

١٧. خطاب الشرباتي- القدس