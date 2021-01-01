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حزب الله: الصواريخ الدقيقة باتت تطوق الاحتلال

الإثنين 03 يناير 2022 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: الصواريخ الدقيقة باتت تطوق الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

قال عضو المجلس المركزي لـ"حزب الله"، نبيل قاووق إن الصواريخ الدقيقة باتت تطوق "الكيان الصهيوني" من قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن والعراق وإيران.

كلام قاووق جاء خلال إحياء الحزب ، في بلدة حارة صيدا (جنوب)، ذكرى اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

وقال قاووق إن "أهم إنجازات الشهيد سليماني أنه استطاع أن يفرض على العدو (إسرائيل) حصارا صاروخيا من كل جانب، والصواريخ الدقيقة باتت تطوق الكيان الصهيوني من غزة ولبنان وسوريا واليمن والعراق وإيران".

وتابع: "أصبح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي ومقر العدوان وزارة الحرب وكل المرافق الاستراتيجية الإسرائيلية وكل مكان على امتداد الكيان، هدفا لهذه الصواريخ الدقيقة لمحور المقاومة، وهذا ما أنجزه الشهيد سليماني".

واعتبر أن "تشكيل محور المقاومة على امتداد دول المنطقة ما هو إلا خطوة متقدمة لتأسيس الجيش المليوني لتحرير فلسطين، وأي حرب يخوضها هذا المحور ستكون الانتصار الأكبر".

وأردف قاووق: "لبنان العروبة هو لبنان الكرامة جنبا إلى جنب مع المقاومة الفلسطينية وليس مع عروبة التطبيع".

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