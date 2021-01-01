  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق

الإثنين 03 يناير 2022 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الأثنين غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه ألليلة يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

ما هو "السهم" الذي استهدف الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة الليلة الماضية؟

بينت يعلق على صواريخ "البرق والرعد" وهذا ما قاله ..

"تل أبيب كسديروت "..ردود فعل إسرائيلية غاضبة إزاء قصف الاحتلال لمواقع محدودة في قطاع غزة

معلومات عن صواريخ "سام - 7" بعد أنباء استخدامها ضد الطيران الإسرائيلي في غزة

تقدير إستراتيجي يتوقع “تحولا مؤثرا” في السياسة البريطانية تجاه فلسطين

الموحدة الاسلامية" تصوّت ضد افتتاح قنصلية أميركية في القدس المحتلة

غزة: تنويه مهم لمستفيدي المنحة القطرية ضمن كشوفات لم الشمل

الأخبار الرئيسية

20220103071336

اختراق موقع "جيروزاليم بوسط" بالذكرى الثانية لاغتيال سليماني

هنية: حماس تدير معركة معقّدة مع العدو.. وحرب 2021 كانت "بروفة" للتحرير الشامل"

بينت عن لقاء عباس غانتس: كان أمنيا اقتصاديا وليس سياسيا.. ولا أنوي لقاء أبو مازن

الجيش

إعلام إسرائيلي: عملية "حارس الأسوار" غير ناجحة.. والأسير أبو هواش صار رمزاً

لجنة الانتخابات تتلقى ردا من حركة حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية

الاتصالات الفلسطينية