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حماس: جاهزون لخوض الانتخابات بكل مستوياتها

الأحد 02 يناير 2022 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: جاهزون لخوض الانتخابات بكل مستوياتها



غزة / سما /

 أكدت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، جاهزيتها وبشكل فوري ودون تردد لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل.

جاء ذلك في تصريح صحفي لحسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ردًا على ما نشرته لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم، حول رسالة الحركة إلى اللجنة.

وأشار بدران، إلى أن حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات تواصل مع قيادة حماس متسائلًا عن موقفها حول إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية بغزة.

وقال بدران “بناءً على سؤال د.حنا ناصر وجهنا له رسالة خطية حددنا فيها موقفنا من هذه الانتخابات المجتزأة، وقلنا بوضوح إنه يجب إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليس بديلًا عنها كما هو حاصل الآن، إضافة إلى ضرورة تلقي الحركة ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة بعدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة كما فعل سابقًا عدة مرات، وكذلك ضرورة التراجع عن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة منفردًا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات”.

#حركة حماس #الانتخابات الفلسطينية #لجنة الانتخابات المركزية

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