توقيع أمر عسكري بهدم منزل منفذ عملية باب السلسلة الشهيد أبو شخيدم

القدس المحتلة / سما /

وقع قائد ما يسمى قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلي أوري غوردين، مساء اليوم الأحد، على أمر عسكري بهدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم الذي نفذ في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، عملية إطلاق نار أدى لمقتل مستوطن وإصابة آخرين في البلدة القديمة بالقدس.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن القرار وقع بعد رفض محكمة إسرائيلية استئناف عائلة أبو شخيدم على إخطارها مسبقًا بقرار عملية الهدم قبل توقيعه بشكل نهائي.

ويقطن الشهيد أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وكانت قوات الاحتلال اقتحمته عدة مرات.