  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقيع أمر عسكري بهدم منزل منفذ عملية باب السلسلة الشهيد أبو شخيدم

الأحد 02 يناير 2022 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع أمر عسكري بهدم منزل منفذ عملية باب السلسلة الشهيد أبو شخيدم



القدس المحتلة / سما /

وقع قائد ما يسمى قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلي أوري غوردين، مساء اليوم الأحد، على أمر عسكري بهدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم الذي نفذ في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، عملية إطلاق نار أدى لمقتل مستوطن وإصابة آخرين في البلدة القديمة بالقدس.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن القرار وقع بعد رفض محكمة إسرائيلية استئناف عائلة أبو شخيدم على إخطارها مسبقًا بقرار عملية الهدم قبل توقيعه بشكل نهائي.

ويقطن الشهيد أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وكانت قوات الاحتلال اقتحمته عدة مرات.

#الجيش الإسرائيلي #الشهيد فادي أبو شخيدم #عملية القدس #مخيم شعفاط #عملية باب السلسلة

الأكثر قراءة اليوم

ما هو "السهم" الذي استهدف الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة الليلة الماضية؟

مقتل قاض عسكري في منزله شرق طولكرم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف اهدافا في قطاع غزة (فيديو)

بينت يعلق على صواريخ "البرق والرعد" وهذا ما قاله ..

المقاومة أطلقت صاروخي "سام 7" تجاه مروحيات الاحتلال وأجرت تجارب صاروخية تزامنًا مع قصف مواقعها

"تل أبيب كسديروت "..ردود فعل إسرائيلية غاضبة إزاء قصف الاحتلال لمواقع محدودة في قطاع غزة

تقدير إستراتيجي يتوقع “تحولا مؤثرا” في السياسة البريطانية تجاه فلسطين

الأخبار الرئيسية

هنية: حماس تدير معركة معقّدة مع العدو.. وحرب 2021 كانت "بروفة" للتحرير الشامل"

بينت عن لقاء عباس غانتس: كان أمنيا اقتصاديا وليس سياسيا.. ولا أنوي لقاء أبو مازن

الجيش

إعلام إسرائيلي: عملية "حارس الأسوار" غير ناجحة.. والأسير أبو هواش صار رمزاً

لجنة الانتخابات تتلقى ردا من حركة حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية

مواجهات

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل ستكون 2022 سنة موت الحلم الفلسطيني؟

الاتصالات الفلسطينية