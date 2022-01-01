كورونا ينتشر بشكل سريع في أوساط الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

شهدت عدد الحالات المسجلة بالإصابة بفيروس كورونا في أوساط الجيش الإسرائيلي، قفزة كبيرة، خلال أسبوع، منذ الأحد الماضي، وحتى هذا اليوم.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن عدد المصابين بلغ 800 جندي، بقفزة وصلت إلى 3 أضعاف عدد الإصابات خلال هذه المدة عن الأسبوع الذي سبقه، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا ينتشر بشكل سريع في أوساط الجنود الإسرائيليين.

وأشار الموقع إلى أن هناك آلاف الحالات من الجنود في العزل الطبي بسبب مخالطتهم لمصابين.

وتحذر الهيئات الطبية في الجيش الإسرائيلي من أن معدل الإصابات سيزدادا مع مرور الأيام.