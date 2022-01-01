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اشتية: نسعى جاهدين إلى الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتعزيز منتوجنا الوطني

الأحد 02 يناير 2022 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: نسعى جاهدين إلى الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتعزيز منتوجنا الوطني



رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: “نحن بمواجهة مستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض علينا كافة أشكال أدوات السيطرة التي نسعى جاهدين لفكها والانفكاك عنها ومنها، من خلال الإرادة الوطنية وتعزيز منتوجنا الوطني”.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وكادر الوزارة، اليوم الأحد، بحضور المدير التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية هيثم الوحيدي، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله.

وأكد اشتية أن الاقتصاد يشكل رافعة للسياسة وأداة مقاومة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيدا بجهود وزارة الاقتصاد في تنظيم القطاع الاقتصادي والنهوض به رغم معيقات الاحتلال وفي ظل جائحة “كورونا” التي فرضت واقعا صعبا على الاقتصاد العالمي.

وثمن اشتية جهود الوزارة، بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، بتوفير السلع في الأسواق خلال جائحة “كورونا”، وضبط الأسعار في السوق الفلسطينية في ظل ارتفاعها عالميا، إضافة إلى تعاونها مع الجهات المتخصصة الأخرى في رقابة الأسواق والبضائع من خلال جودتها وصلاحيتها.

وقال “إن قانون الشركات الجديد الذي أصدره سيادة الرئيس محمود عباس هو تأسيس لمرحلة جديدة يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وقطاع الشركات، ويوفر بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للاستثمار قادرة على تلبية تطلعاتنا في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي”.

واطلع رئيس الوزراء من الحاضرين على رؤية وزارة الاقتصاد بشأن السياسات والبرامج والأهداف التي تعمل عليها وتصب في تطوير القطاع الاقتصادي ضمن استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال، كما اطلع على أهم الإنجازات والمشاريع التي تقوم عليها الوزارة وأهم احتياجاتها والتحديات التي تواجهها.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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