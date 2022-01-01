شقيق الأسير أبو هواش: هشام دخل في غيبوبة وقد يستشهد في أيّ لحظة

رام الله / سما /

قال عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، مساء اليوم، إنَّ "هشام في غيبوبةٍ كاملةٍ منذ 4 ساعات".

وأضاف عماد أبو هواش لقناة الميادين، أنَّ "هشام قد يستشهد في أيّ لحظة"، لافتاً إلى أنَّ "إسرائيل تحاول كسب الوقت لإلحاق الأذى بهشام".

وطالب شقيق الأسير أبو هواش بـ"إرسال لجنةٍ طبّيةٍ إلى مستشفى أساف هروفيه، للإطلاع على وضع هشام الصحي"، كما طالب بحمايةٍ دوليةٍ له داخل مستشفى الاحتلال الإسرائيلي

إلى ذلك، قالت جمعية "واعد" للأسرى إنَّ "الأسير هشام أبو هواش يواجه صعوبةً كبيرةً في تصريف البول، ونسبة المياه في جسده انخفضت إلى الثلث بسبب استمرار الغيبوبة".

وأضافت الجمعية أنَّ "هذه المؤشرات الخطرة تعني أنّ الأسير أبو هواش دخل مرحلة الاحتضار، وأنّه بات قريباً من فقدان حياته أكثر من أيِّ وقتٍ مضى".

وأوضحت جمعية "واعد" أنَّ "أطباءً يتبعون لمصلحة السجون قاموا بالاعتداء بالضرب على الأسير هشام أبو هواش، أثناء نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه".

وأكَّد مكتب إعلام الأسرى أن "وضع الأسير هشام أبو هواش الصحي خطر جداً، مع دخوله اليوم الـ 139 في الإضراب عن الطعام".