  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شقيق الأسير أبو هواش: هشام دخل في غيبوبة وقد يستشهد في أيّ لحظة

الأحد 02 يناير 2022 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق الأسير أبو هواش: هشام دخل في غيبوبة وقد يستشهد في أيّ لحظة



رام الله / سما /

 قال عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، مساء اليوم، إنَّ "هشام في غيبوبةٍ كاملةٍ منذ 4 ساعات".

وأضاف عماد أبو هواش لقناة الميادين، أنَّ "هشام قد يستشهد في أيّ لحظة"، لافتاً إلى أنَّ "إسرائيل تحاول كسب الوقت لإلحاق الأذى بهشام".

وطالب شقيق الأسير أبو هواش بـ"إرسال لجنةٍ طبّيةٍ إلى مستشفى أساف هروفيه، للإطلاع على وضع هشام الصحي"، كما طالب بحمايةٍ دوليةٍ له داخل مستشفى الاحتلال الإسرائيلي

إلى ذلك، قالت جمعية "واعد" للأسرى إنَّ "الأسير هشام أبو هواش يواجه صعوبةً كبيرةً في تصريف البول، ونسبة المياه في جسده انخفضت إلى الثلث بسبب استمرار الغيبوبة".

وأضافت الجمعية أنَّ "هذه المؤشرات الخطرة تعني أنّ الأسير أبو هواش دخل مرحلة الاحتضار، وأنّه بات قريباً من فقدان حياته أكثر من أيِّ وقتٍ مضى".

وأوضحت جمعية "واعد" أنَّ "أطباءً يتبعون لمصلحة السجون قاموا بالاعتداء بالضرب على الأسير هشام أبو هواش، أثناء نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه".

وأكَّد مكتب إعلام الأسرى أن "وضع الأسير هشام أبو هواش الصحي خطر جداً، مع دخوله اليوم الـ 139 في الإضراب عن الطعام".

#عماد أبو هواش #الاسير هشام ابو هواش #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

ما هو "السهم" الذي استهدف الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة الليلة الماضية؟

مقتل قاض عسكري في منزله شرق طولكرم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف اهدافا في قطاع غزة (فيديو)

أفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"

بينت يعلق على صواريخ "البرق والرعد" وهذا ما قاله ..

المقاومة أطلقت صاروخي "سام 7" تجاه مروحيات الاحتلال وأجرت تجارب صاروخية تزامنًا مع قصف مواقعها

"تل أبيب كسديروت "..ردود فعل إسرائيلية غاضبة إزاء قصف الاحتلال لمواقع محدودة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

هنية: حماس تدير معركة معقّدة مع العدو.. وحرب 2021 كانت "بروفة" للتحرير الشامل"

بينت عن لقاء عباس غانتس: كان أمنيا اقتصاديا وليس سياسيا.. ولا أنوي لقاء أبو مازن

الجيش

إعلام إسرائيلي: عملية "حارس الأسوار" غير ناجحة.. والأسير أبو هواش صار رمزاً

لجنة الانتخابات تتلقى ردا من حركة حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية

مواجهات

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل ستكون 2022 سنة موت الحلم الفلسطيني؟

الاتصالات الفلسطينية